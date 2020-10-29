Игроков "Краснодара" обвинили в расизме после матча Лиги чемпионов

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Игроки 'Краснодара'

Английские фанаты раскритиковали игроков российского "Краснодара" за отказ преклонить колено перед началом домашнего матча второго тура Лиги чемпионов против "Челси" (0:4).

Перед стартовым свистком английский клуб в полном составе поддержал движение Black Lives Matter, однако только четыре футболиста хозяев последовали их примеру. Фанаты активно выражали свое недовольство в Twitter.

Большая часть футболистов "Краснодара" не преклонила колено

"Смотрю матч Лиги чемпионов между "Краснодаром" и "Челси" в России, и более половины игроков хозяев не преклонили колено. Невероятно, насколько открытый расизм все еще распространен во многих частях мира", – написал пользователь Марк Гентнер.

Пользователь написал, что расизм все еще присутствует во многих частях мира

Другие болельщики пожелали российскому клубу проиграть с разгромным счетом и заявили, что им должно быть стыдно.

Пользователь заявил, что игрокам "Краснодара" должно быть стыдно
Пользователь пожелал "Краснодару" проиграть с разгромным счетом

Как сообщал OBOZREVATEL, движение Black Lives Matter появилось после убийства афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейским.

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