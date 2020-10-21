Игрок сборной Украины забил "Барселоне" в Лиге чемпионов. Видео

Игрок сборной Украины и "Ференцвароша" Игорь Харатин отличился голом в ворота "Барселоны" в выездном матче первого тура Лиги чемпионов.

На 68-й минуте поединка при счете 3:0 в пользу испанской команды ее защитник Жерар Пике схватил за футболку нападающего "Ференцвароша" в своей штрафной площади, за что удостоился красной карточки за фол последней надежды, а венгры получили право на пенальти. Харатин подошел к мячу и уверенно реализовал одиннадцатиметровый – 3:1. На видео этот момент можно посмотреть, начиная с 03:40.

Несмотря на игру в большинстве, команде, которую возглавляет украинец Сергей Ребров, не удалось отыграться. "Барселона" забила еще два гола и разгромила "Ференцварош" со счетом 5:1.

В следующем туре венгры примут на своем поле "Динамо", а "Ювентус" – "Барселону".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевляне дома проиграли чемпиону Италии на старте Лиги чемпионов.