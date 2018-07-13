Играл за "Динамо": бразилец "Шахтера" сделал провокационное заявление

Бразильский нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес, который прошлый сезон отыграл в киевском "Динамо", заявил, что намерен праздновать голы в ворота своей бывший команды. Такое провокационное заявление футболист сделал накануне матча за Суперкубок Украины, который состоится 21 июля.

"Это будет моя первая официальная игра в футболке "Шахтера". Кроме того, это Суперкубок, в котором играет чемпион прошлого сезона. Это будет особенная встреча. Думаю о хороших моментах и настраиваюсь на победу. Я глубоко уважаю "Динамо", но думаю, что любой гол, который забивает игрок, должен быть отпразднован. Это не значит, что я не уважаю "Динамо". Это значит, что я отмечаю то, что сделал на поле", – сказал Мораес в интервью каналу "Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" стало первым украинским клубом, футболист которого сыграет в финале чемпионата мира.