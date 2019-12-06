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6 декабря • обновлено в 16:53
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Хацкевич может возглавить клуб Милевского

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Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич входит в число претендентов на пост наставника белорусского "Динамо" (Брест).

Срок действия контракта нынешнего тренера брестчан – чешского специалиста Марцела Лички – вскоре подходит к концу и клуб не спешит продлевать с ним соглашение, сообщает белорусское издание "Прессбол".

Александр Хацкевич

Александр Хацкевич

pressball.by

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Напомним, Хацкевич был уволен из киевского "Динамо" в августе 2019 года. В составе "Динамо" (Брест) выступают украинцы Артем Милевский, Евгений Хачериди, Александр Нойок и Алексей Хобленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, опальный форвард брестского клуба Артем Милевский пришел на награждение команды золотыми медалями со своей новой девушкой.

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Автор
Денис Карпов
Персоны
Александр Хацкевич Артем Милевский
Место
Беларусь
Теги
ФК Динамо Киев Динамо Брест
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