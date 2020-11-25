Гвардиола включил Зинченко в свою символическую сборную. Видео
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола включил Александра Зинченко в символическую сборную игроков, с которыми ему доводилось работать и которые имеют контракт с компанией Puma.
На официальной странице английской команды в YouTube появился ролик, в котором испанский наставник выделил украинца. Он отметил футбольные навыки нашего соотечественника, а также его человеческие качества.
"Зинченко – типичная "десятка" (центральный атакующий полузащитник, плеймейкер – Ред.), но играет на позиции левого защитника. Он приложил много усилий, чтобы научиться этому. Александр очень умно распоряжается мячом, всегда шутит, и у него доброе сердце", – рассказал Гвардиола.
Полностью символическая сборная Пепа выглядит следующим образом:
Голкипер: Скотт Карсон;
Защитники: Кайл Уокер, Венсан Компани, Сейду Кейта, Александр Зинченко;
Полузащитники: Давид Сильва, Франсеск Фабрегас, Фернандиньо;
Нападающие: Самюэль Это'о, Тьерри Анри и Серхио Агуэро.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гвардиола прокомментировал слухи об уходе Зинченко из "Манчестер Сити".