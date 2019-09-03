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3 сентября • обновлено в 11:33
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Голкипер "Динамо" получил травму перед матчами сборной Украины

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В составе национальной сборной Украины, которая 2 сентября начала подготовку к отборочному матчу Евро-2020 против Литвы и к товарищескому поединку с Нигерией, произошло изменение.

Денис Бойко

Денис Бойко

dynamo.kiev.ua

Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко испытывает проблемы со спиной, из-за чего он пропустил открытую тренировку сборной Украины в Киеве. Для определения сроков лечения голкипера необходимо провести МРТ.

Главный тренер украинской национальной команды Андрей Шевченко принял решение вызвать на текущий сбор вместо Бойко вратаря "Александрии" Александра Панькива, сообщает пресс-служба УАФ.

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Этот вызов в главную команду страны для 34-летнего голкипера Панькива стал уже вторым в карьере.

Как сообщал OBOZREVATEL, первую тренировку подготовительного сбора национальной команды пропустил Евгений Коноплянка, который накануне стал игроком "Шахтера".

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Тема
Евро-2020
Персона
Денис Бойко
Место
Украина Киев
Тег
сборная Украины по футболу
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