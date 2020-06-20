Гол Милевского позволил "Динамо" переломить игру и добыть победу в Беларуси

Артем Милевский празднует гол в ворота "Гордоеи" в 14-м туре чемпионата Беларуси по футболу

Украинский футболист "Динамо" Брест Артем Милевский отметился забитым голом в домашнем матче 14-го тура чемпионата Беларуси.

На 29-й минуте игры против "Городеи", проигрывая 0:1, экс-нападающий сборной Украины откликнулся на передачу с фланга и головой затолкал мяч в ворота.

Встреча завершилось победой хозяев со счетом 3:1.

В основе "Динамо" Брест кроме Милевского вышли украинцы Евгений Хачериди и Александр Нойок.

Этот успех позволил "Динамо" набрать 25 очков и вернуться в топ-3 турнирной таблицы. На первом месте в чемпионате Беларуси идет БАТЭ, у которого 27 пунктов и матч в запасе.

Всего на счету Артема 4 гола и 4 ассиста в 20 матчах сезона.

"Динамо" Брест - "Городея" 3:1

Голы: Милевский, 29, Лаптев, 66, Гордейчук, 71 - Архипов, 28

Динамо: Игнатович — Печенин, Павловец, Хачериди, Веретило — Нойок, Кисляк — Гордейчук (Садовский, 90+1), Милевский (Юзепчук, 77), Быков — Лаптев (Витус, 86)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милевский объяснил, что не приезжает в расположение сборной Украины в качестве гостя, поскольку боится нарваться на главного тренера Андрея Шевченко.