Где смотреть Россия – Саудовская Аравия: расписание трансляций матча-открытия ЧМ-2018

Сборная России по футболу в четверг, 14 июня, сыграет матч-открытие чемпионата мира по футболу 2018 года. На стадионе "Лужники" в Москве подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Саудовской Аравии. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Саудовская Аравия. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

В Украине стартовый поединок российского мундиаля можно будет увидеть на телеканале "Интер". Здесь за полчаса до начала поединка россиян и аравийцев начнется прямая трансляция церемонии открытия турнира.

Кроме того, игру Россия – Саудовская Аравия покажут в эфире российского Первого канала, "Матч ТВ", белорусского "Беларусь 5".

Отметим, что сборные России и Саудовской Аравии являются худшими командами первенства мира-2018 согласно рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА).

Команды один раз встречались друг с другом. В далеком 1993-м году россияне на выезде в товарищеской игре уступили – 2:4.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появилась информации о серьезных проблемах в сборной России накануне старта ЧМ-2018.