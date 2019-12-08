Где смотреть онлайн Аталанта - Шахтер: расписание трансляций Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в шестом туре Лиги чемпионов сезона 2019/2020 в среду, 11 декабря, сыграет дома с итальянской "Аталантой".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Аталанта. Начало встречи — в 20:00.

Поклонники футбола, которые не попадут на трибуны стадиона "Металлист" в Харькове, смогут поддержать команду Луиша Каштру у экранов ТВ. В прямом эфире выездную игру "оранжево-черных" против представителя Италии покажет украинский телеканал "Футбол 2" и российские "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 3".

В записи поединок будет доступен 12 декабря в 01:55 на "Футбол 1", в 08:55 на "Футбол 2", в 09:05 на канале "Матч! Футбол 1" и в 15:35 на канале "Матч! Футбол 2".

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября "горняки" проиграли английскому "Манчестер Сити" в 1-м туре нового сезона Лиги чемпионов. Матч в Харькове на переполненном ОСК "Металлист" завершился со счетом 0:3.

Во 2-м туре в Италии "горняки" на последних секундах вырвали победу (2:1) у "Аталанты".

Матч 3-го тура "Шахтер" - "Динамо" Загреб завершился со счетом 2:2. В четвертом туре "Шахтер" в Хорватии проигрывал 1:3, но смог спастись от поражения.

Игра 5-го тура в гостях с английским "Манчестер Сити" сенсационно завершилась со счетом 1:1.

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