Где смотреть "Лион" - "Шахтер": расписание трансляций Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" во втором туре Лиги чемпионов сыграет в гостях с французским "Лионом". Поединок на "Гран Стад де Лион" пройдет во вторник, 2 октября.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Лион - Шахтер. Начало встречи в 22:00.

Напомним, что встреча пройдет при пустых трибунах. УЕФА наказал "Лион" за действия фанатов клуба во время домашнего матча Лиги Европы в прошлом сезоне против ЦСКА (2:3), который состоялся 15 марта.

Поклонники футбола смогут поддержать команду Паулу Фонсеки у экранов ТВ. В прямом эфире игру "оранжево-черных" против бронзового призера Лиги 1 покажет украинский телеканал "Футбол 1" и российский "Матч! Игра".

В записи матч будет доступен 3 октября на украинском канале "Футбол 2" в 08:15 и на российских каналах "Матч ТВ" в 02:30, "Матч! Футбол 2" в 11:00 и "Матч! Футбол 3" в19:05.

Отметим, что в 10-м туре УПЛ чемпион Украины "Шахтер" разгромил "Карпаты".