Где смотреть Реал – Ливерпуль: расписание трансляций финала Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" сыграет 26 мая с "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов сезона 2017/2018. Матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Реал - Ливерпуль.

Украинские зрители смогут увидеть самое масштабное европейское футбольное событие года на общенациональном телеканале "Украина" и в HD формате на телеканале "Футбол 1". Начало действа в 21:45.

Также игру можно будет посмотреть на русском канале "Матч ТВ" и "Беларусь 5".

Ранее букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов.

Напомним, что Киев угодил в скандал перед решающим поединком ЛЧ. а три недели до финала Лиги чемпионов, гостиницысущественно повысили ценына проживание.