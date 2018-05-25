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Где смотреть Реал – Ливерпуль: расписание трансляций финала Лиги чемпионов

16тЧитать новость на украинском

Мадридский "Реал" сыграет 26 мая с "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов сезона 2017/2018. Матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Реал - Ливерпуль.

Украинские зрители смогут увидеть самое масштабное европейское футбольное событие года на общенациональном телеканале "Украина" и в HD формате на телеканале "Футбол 1". Начало действа в 21:45.

Также игру можно будет посмотреть на русском канале "Матч ТВ" и "Беларусь 5".

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Читайте все новости по теме "финал Лиги чемпионов" на Обозревателе.

Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионов
Место
УкраинаКиев
Объекты
ФК ЛиверпульРеал Мадрид
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