Где смотреть 27-й тур УПЛ: календарь, расписание трансляций, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 19 июня, стартует 27-й тур, поединки которого будут растянуты на четыре дня.

Наиболее всего выделяется противостояние черниговской "Десны" и луганской "Зари".

Традиционно болельщики смогут увидеть матчи национального первенства на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига Украины. 27-й тур

19 июня (пятница)

17:00. "Мариуполь" – "Львов", "Футбол 1"

Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко

Главный арбитр: Константин Труханов

19:00. "Ворскла" – "Днепр-1", "Футбол 1"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Денис Шурман

20 июня (суббота)

14:00. "Карпаты" – "Олимпик", УНИАН

Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Владимир Новохатний

19:30. "Шахтер" – "Александрия", "Футбол 2"

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Игорь Пасхал

21 июня (воскресенье)

19:30. "Десна" – "Заря", УНИАН

Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Виталий Романов

Арбитр VAR: Евгений Арановский

22 июня (понедельник)

19:30. "Динамо" – "Колос", 2+2

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Сергей Бойко

Арбитр VAR: Евгений Арановский

Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал в случае чего отправит в отставку главного тренера команды Алексея Михайличенко.