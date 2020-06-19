Где смотреть 27-й тур УПЛ: календарь, расписание трансляций, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 19 июня, стартует 27-й тур, поединки которого будут растянуты на четыре дня.
Наиболее всего выделяется противостояние черниговской "Десны" и луганской "Зари".
Традиционно болельщики смогут увидеть матчи национального первенства на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лига Украины. 27-й тур
19 июня (пятница)
17:00. "Мариуполь" – "Львов", "Футбол 1"
Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко
Главный арбитр: Константин Труханов
19:00. "Ворскла" – "Днепр-1", "Футбол 1"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Денис Шурман
20 июня (суббота)
14:00. "Карпаты" – "Олимпик", УНИАН
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Владимир Новохатний
19:30. "Шахтер" – "Александрия", "Футбол 2"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Игорь Пасхал
21 июня (воскресенье)
19:30. "Десна" – "Заря", УНИАН
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Виталий Романов
Арбитр VAR: Евгений Арановский
22 июня (понедельник)
19:30. "Динамо" – "Колос", 2+2
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Сергей Бойко
Арбитр VAR: Евгений Арановский
Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал в случае чего отправит в отставку главного тренера команды Алексея Михайличенко.