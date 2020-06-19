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Где смотреть 27-й тур УПЛ: календарь, расписание трансляций, таблица

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
1,5 т.
Где смотреть 27-й тур УПЛ: календарь, расписание трансляций, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 19 июня, стартует 27-й тур, поединки которого будут растянуты на четыре дня.

Наиболее всего выделяется противостояние черниговской "Десны" и луганской "Зари".

Где смотреть 27-й тур УПЛ: календарь, расписание трансляций, таблица

Традиционно болельщики смогут увидеть матчи национального первенства на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига Украины. 27-й тур

19 июня (пятница)

17:00. "Мариуполь" – "Львов", "Футбол 1"
Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко
Главный арбитр: Константин Труханов

19:00. "Ворскла" – "Днепр-1", "Футбол 1"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Денис Шурман

20 июня (суббота)

14:00. "Карпаты" – "Олимпик", УНИАН
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Владимир Новохатний

19:30. "Шахтер" – "Александрия", "Футбол 2"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Игорь Пасхал

21 июня (воскресенье)

19:30. "Десна" – "Заря", УНИАН
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Виталий Романов
Арбитр VAR: Евгений Арановский

22 июня (понедельник)

19:30. "Динамо" – "Колос", 2+2
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Сергей Бойко
Арбитр VAR: Евгений Арановский

Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал в случае чего отправит в отставку главного тренера команды Алексея Михайличенко.

Премьер-лига Украины
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