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11 апреля • обновлено в 20:46
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"Где будет Украина, если засунем языки в ж*пу?" Худжамов - о ситуации в стране

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Бывший голкипер сборной Украины, защищающий сейчас ворота ФК "Мариуполя", Рустам Худжамов, считает, что нашим гражданам следует высказывать свою гражданскую позицию.

Рустам Худжамов

Рустам Худжамов

ФК Мариуполь

"Четко понимаю, что невозможно жить отдельной кастой футболистов. Когда есть футбол, а вокруг – ничего не интересует. Вокруг нас куча людей, которые живут не так, как им хотелось. Не могу разделить футбол, спорт, политику. Ты – гражданин своей страны. Ты будешь молчать, кто рядом с тобой замолчит, еще кто-то, где мы будем? Где будет наша страна, если засунем наши языки в жопу?" – цитирует Худжамова tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Худжамов заявил, что общение на украинском языке очень важно для нашего выживания как нации, но есть сложность.

Кроме того, футболист высказался про интервью Усика про Россию.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Рустам Худжамов
Место
Украина
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Куда он может засунуть свой язык, находясь в полной Жопе.
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2
1
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
я шо-то пропустил,горе вратарь уже 4 раз на обозе сегодня
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