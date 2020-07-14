Футболистов "Динамо" оставят на базе перед матчем с "Зарей"

В четверг, 16 июля, на "Олимпийском" состоится ключевой матч в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов – "Динамо" примет "Зарю". Игра начнется в 19:00.

Тренерский штаб столичной команды принял решение после тренировки в среду, 15 июля, оставить футболистов ночевать на базе.

Напомним, что луганчане в 30-м туре обыграли на выезде "Колос" и, воспользовавшись осечкой "бело-синих", вышли на второе место.

На данный момент "Заря" опережает "Динамо" на одно очко. Также на очко от киевлян отстает "Десна", которая в 31-м туре примет "Александрию". В заключительном туре "Заря" и "Десна" сыграют между собой, а "бело-синие" встретятся с "Колосом".

В предыдущих матчах этого сезона "Динамо" и "Заря" одержали по одной победе, причем обе были гостевыми (1:2 в Киеве и 1:3 в Запорожье). Еще один матч завершился вничью 2:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем туре "Динамо" на последних минутах упустило победу над "Александрией".