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12 марта • обновлено в 01:20
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Футболист "Ювентуса" Даниэле Ругани инфицирован коронавирусом

1.6т
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Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани инфицирован коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба туринского клуба.

Даниэле Ругани

Даниэле Ругани

"Ювентус" сейчас проводит все нормативные меры по изоляции защитника от общества, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции. В частности, клуб составляет список лиц, непосредственно контактировавших с игроком.

Ругани 8 марта был в заявке "Ювентуса" на матч с "Интером" (2:0), хотя и не выходил на поле. Считается, что инкубационный период коронавируса – около двух недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, все спортивные мероприятия в Италии были приостановлены до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.

УЕФА из-за коронавируса отменил матчи Лиги Европы, а УПЛ приняла решение 23-й (14-15 марта) и 24-й (21 марта) туры чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге провести без болельщиков

11 марта Кабин принял решение ввести карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса. Он продлится с 12 марта до 3 апреля.

В столице закроют школы, детские сады, внешкольные и высшие учебные заведения, а также развлекательные центры, кинотеатры.

В этот же день в ВОЗ официально объявили, что вспышка нового коронавируса в мире является пандемией.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Место
Италия Турин
Тег
ФК Ювентус
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