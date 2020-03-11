Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани инфицирован коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба туринского клуба.

Даниэле Ругани

"Ювентус" сейчас проводит все нормативные меры по изоляции защитника от общества, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции. В частности, клуб составляет список лиц, непосредственно контактировавших с игроком.

Ругани 8 марта был в заявке "Ювентуса" на матч с "Интером" (2:0), хотя и не выходил на поле. Считается, что инкубационный период коронавируса – около двух недель.

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