Футболист в Кубке Украины забил сумасшедший 'многоразовый' пенальти. Видео

Бывший футболист молодежной сборной Украины Сергей Булеца отметился невероятным исполнением пенальти в матче 1/16 финала Кубка страны.

Полузащитник "Днепр-1" на 39-й минуте игры с ФК "Горняк-Спорт" (Павлоград), лишь с третьей попытки смог затолкать мяч в ворота.

Первый удар отбил голкипер, второй "выстрел" также пришелся в воротаря и лишь затем 21-летний хавбек смог оформить гол, сделав счет 1:3 в пользу своей команды.

В итоге основное время завершилась со счетом 3:3, а в первой дополнительной 15-минутке дубль сделал Довбык.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер "Зальцбурга" U-19 Даниэль Антош отбил три пенальти подряд в четвертьфинале Юношеской лиги УЕФА против "Лиона".