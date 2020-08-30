Футболист сборной Украины забил пяткой дебютный гол в сезоне

Украинский футболист "Фехервара" Иван Петряк отметился великолепным голом в 3-м туре чемпионата Венгрии.

26-летний хавбек сборной Украины вышел в стартовом составе и на 91-й минуте установил окончательный счет 4:1, забив дебютный гол в новом сезоне.

Наш соотечественник стал автором ювелирной трехходовки, которую и закончил шедевральным ударом пяткой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале этого года Петряк вышел в матче 18-го тура "Фехервара" – "Уйпешта" со скамейки запасных на 62-й минуте, а на 84-й забил единственный и победный гол. Уроженец Смелы взял на себя инициативу и точно пробил низом в шестерку ворот.

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