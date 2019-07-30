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Футболист сборной Украины забил фантастический гол в первом же матче за новый клуб

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Украинский футболист "Селтика" Марьян Швед отметился фантастическим голом в первом же официальном матче за шотландский клуб.

22-летний полузащитник забил в ворота эстонского "Калью" во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

Уроженец Львовщины вышел на замену во втором тайме и на 90-й минуте поставил эффектную точку в поединке, поразив ворота дальним "выстрелом". Шотландцы вышли в 3-й раунд квалификации ЛЧ, обыграв "Калью" по сумме двух матчей 7:0.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям сами посмотреть на этот шедевр.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Швед подписал соглашение с шотландским "Селтиком" в январе этого года. Контракт экс-футболиста "Карпат" с новым клубом будет действовать 4,5 года.

Ранее интерес к бывшему футболисту "Карпат" проявлял вице-чемпион Украины — киевское "Динамо".

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Тема
Лига чемпионов
Персона
Марьян Швед
Тег
Селтик
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