Футболист сборной Украины отказался переходить в "Рому" из "Шахтера" – СМИ

Украинский полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко отказался переходить в итальянскую "Рому", сообщает TuttoAtalanta.

По информации СМИ, скауты римской команды определенное время общались с 24-летним футболистом , однако тот выбрал "Аталанту" и уже поставил свою подпись под предварительным 4-летним контрактом. Отметим, что главным тренером "Ромы" является Паулу Фонсека, ранее возглавлявший "Шахтер".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с Коваленко связывались представители португальской "Бенфики", однако сторонам не удалось договориться.

Коваленко является воспитанником "Шахтера" и выступает за основную команду с 2015 года. В текущем сезоне украинский хавбек провел 11 матчей, в которых забил четыре гола. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 4,5 млн.

За национальную команду Виктор дебютировал в 2016-м. В составе "сине-желтых" сыграл 30 матчей, отметившись одной результативной передачей и заработав четыре предупреждения.

Наставник "Шахтера" Луиш Каштру в одном из интервью португальским СМИ выделил в своей команде именно Коваленко.