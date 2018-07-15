Футболист киевского "Динамо" не захотел пожимать руку Путину: видеофакт

Футболист сборной Хорватии Йосип Пиварич, который в августе прошлого года подписал контракт с киевским "Динамо", не стал пожимать руку президенту России Владимиру Путину. Эпизод произошел на церемонии награждения победителя чемпионата мира по футболу-2018.

После матча с Францией хорватские игроки подошли к официальным лицам, чтобы получить серебряные награды мундиаля. Пиварич (на видео с 22-м номером на спине), получив медаль, не стал протягивать руку главе РФ, но зато с удовольствием обнялся с Эммануэлем Макроном.

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Напомним, что финальный поединок чемпионата мира по футболу-2018 Франция - Хорватия завершился в Москве со счетом 4:2.

В этом матче французский вратарь Уго Льорис допустил позорный ляп, едва не стоивший его команде победы.

Позже стало известно, кто выиграл "Золотой мяч" ЧМ-2018.