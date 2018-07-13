Франция – Хорватия: где смотреть финал ЧМ-2018

Сборные Франции и Хорватии сыграют в финале чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Команды определят сильнейшего на планете в воскресенье, 15 июля, на стадионе "Лужники" в Москве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Хорватия. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Увидеть главное футбольное событие лета 2018 года можно будет в эфире телеканала "Интер", который по традиции предложит своим зрителям аналитическую студию. Кроме того, прямую трансляцию из Москвы проведут российские вещатели "Матч ТВ" и "Россия 1", а также белорусский канал "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Хорватии понесла серьезную кадровую потерю накануне финала чемпионата мира. Кроме того, под расследование ФИФА попал полуфинал "клетчатых" с Англией.