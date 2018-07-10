Матч начался! Франция – Бельгия: онлайн-трансляция полуфинала ЧМ-2018

Вице чемпионы Европы французы во вторник, 10 июля, играют с командой Бельгии в полуфинале мирового футбольного первенства 2018 года, которое в эти дни проходит в России. Поединок за путевку в решающий матч турнира проходит на стадионе "Санкт-Петербург". OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Франция – Бельгия. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

Бельгийцы впервые за 32 года добрались до стадии 1/2 финала чемпионата мира после того, как в 1986 году в игре за третье место проиграли именно французам. Тогда "галльские петухи" добыли бронзовые медали первенства планеты в Мексике в овертайме – 4:2. Также команды встречались на ЧМ-1938, где Франция была вновь сильнее – 3:1.

Франция же решительно настроена на "золото" турнира в России. Именно "галльские петухи" на сегодня считаются букмекерами главными претендентами на победу в мундиале-2018.

ЧМ-2018. 1/2 финала

Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург"

Главный арбитр: Андрес Кунья (Уругвай)

Франция – Бельгия – 0:0

Франция: 1. Льорис – 2. Павар, 4. Варан, 5. Юмтити, 21. Лукас-Франсуа, 6. Погба, 13. Канте, 14. Матуиди, 7. Гризманн, 9. Жиру, 10. Мбаппе

Запасные:16. Манданда, 23. Ареола, 3. Кимпембе, 17. Рами, 19. Сидибе Дж., 22. Менди Б., 8. Лемар, 15. Н`Зонзи, 18. Фекир, 12. Толиссо, 11. Дембеле У., 20. Товен

Бельгия: 1. Куртуа – 2. Алдервейрелд, 4. Компани, 5. Вертонген, 6. Витсель, 7. Де Брюйне, 8. Феллаини, 10. Азар Э., 19. Дембеле, 9. Лукаку Р., 22. Шадли Н.

Запасные:12. Миньоле, 13. Кастельс, 3. Вермален, 20. Боята, 23. Дендокер, 11. Феррейра-Карраско, 14. Мертенс Д., 16. Азар Т., 17. Тилеманс, 18. Янузай, 21. Батшуайи

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23. Жиру в падении пытался перевести в ворота заброс Юмтити. Неточно.

22. Охо-хо!!! Льюрис тащит удар Алдервейрелда метров с 11!

21. Давит Бельгия...

19. Азар опасно ударил. В Павара попал.

18. Матуиди плотно приложился из-за штрафной. Куртуа на месте.

15. Ух! Азар стрелял метров с 13 в дальний угол. Не попал.

10. Лукас-Франсуа навешивал на партнеров в штрафную Бельгии. Вертонген на месте.

9. А вот сейчас "дьяволы" взяли мяч под контроль.

6. Азар простреливал в штрафную. Юмтити выбил на угловой.

3. Бельгийцы, похоже, решили на контратаках начать.

1. Французы сходу наскок на ворота Куртуа совершили. Прострел Мбаппе прервали защитники.

МАТЧ НАЧАЛСЯ. Франция с центра поля ввела мяч в игру.

5 МИНУТ ДО МАТЧА. Вышли футболисты на поле.

11 МИНУТ ДО МАТЧА. Команды собрались в подтрибунных помещениях арены.

15 МИНУТ ДО МАТЧА. Совсем скоро начнется игра.

60 МИНУТ ДО МАТЧА. А вы уже в курсе, что Криштиану Роналду ушел из "Реала"? Нет, это не шутка...

75 МИНУТ ДО МАТЧА. Стали известны стартовые составы.

120 МИНУТ ДО МАТЧА. Добрый вечер, друзья! В Питере сегодня определится первый финалист ЧМ-2018.

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