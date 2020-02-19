Форвард-вундеркинд из "Боруссии" отметился космическим достижением в матче Лиги чемпионов

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд поразил феноменальной скоростью бега во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Невероятный рывок Холанда случился во время контратаки "Боруссии" на 14-й минуте встречи. По информации Sky Italia, 19-летний форвард пробежал 60 метров за 6,64 секунды, что лишь на 0,3 секунды медленнее мирового рекорда (6,34 сек) и на 0,09 секунды хуже национального рекорда Норвегии (6,55).

Эрлинг Холанд в матче с ПСЖ

Эрлинг Холанд в матче с ПСЖ

При этом известный итальянский тренер, а ныне телеэксперт Фабио Капелло подчеркнул, что норвежский футболист показал свой результат на траве в бутсах, а не на треке в спринтерских шиповках.

Эрлинг Холанд в матче с ПСЖ

Напомним, Холанд отметился дублем в ворота ПСЖ и был признан лучшим игроком матча, а его команда победила со счетом 2:1.

Эрлинг Холанд в матче с ПСЖ

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник состоялись два матча плей-офф Лиги чемпионов, в которых "Боруссия" одолела парижан, а мадридский "Атлетико" добился сенсационного результата с "Ливерпулем".

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!