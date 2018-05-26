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Финал ЛЧ в Киеве: во сколько сегодня футбол

5.2тЧитать новость на украинском

Финал Лиги чемпионов 2018 года, который сегодня пройдет в Киеве, и в котором встретятся Реал и Ливерпуль, будет транслировать ряд телеканалов. OBOZREVATEL предлагает своим читателям ознакомиться с полным списком.

Итак, во сколько сегодня финал Лиги чемпионов

Поединок стартует вечером в субботу, 26 мая, в 21:45.

Какие каналы транслируют Лигу чемпионов

Матч Реал и Ливерпуль будет транслировать в обычном и HD-качестве украинские телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

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Также трансляцию можно будет смотреть по российским каналам "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1", по Viasat Sport Baltics и по "Беларусь 5".

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.

Читайте все новости по теме "финал Лиги чемпионов" на Обозревателе.

Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионовРеал - Ливерпуль
Место
УкраинаКиев
Объекты
Реал МадридФК Ливерпуль
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