ФИФА призвала футболистов пойти на серьезные уступки из-за коронавируса

Руководители ФИФА провели видеоконференцию с представителями клубов и игроков, на которой обсуждалось, на какие меры нужно пойти, чтобы справиться с кризисом, вызванным коронавирусом.

Как сообщает информагентство Marca, наиболее радикальным шагом стало решение обратиться к футболистам с просьбой сократить их зарплаты на 50%, поскольку распространение заболевания парализовало весь футбольный мир. Английская Премьер-лига уже ввела эти меры.

ФИФА NewsOne

Отмечается, что как только ситуация нормализуется, игроки начнут получать суммы, прописанные у них в контрактах, но с оглядкой на то, что происходит в обществе и спорте. Все соглашения с футболистами и тренерами, которые истекают этим летом, будут продолжены до фактического завершения сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько потеряют команды из топ-лиг из-за коронавируса.

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