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14 марта • обновлено в 13:51
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ФИФА приняла экстренное решение из-за коронавируса

1.8т
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Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с заявлением по поводу товарищеских матчей сборных на фоне пандемии коронавируса.

ФИФА

ФИФА

"В марте и апреле правило, обязывающее клубы отпускать футболистов в национальные команды, действовать не будет. Такое решение принято в свете угрозы коронавируса", — говорится в заявлении пресс-службы организации.

Помимо этого ФИФА порекомендовала национальные федерации воздержаться от проведения матчей сборных и перенести уже запланированные встречи.

Напомним, что сборная Украины по футболу должна была провести "товарняки" против Польши (27 марта, Хожув) и Франции (31 марта, Париж). С большой долей вероятностью УЕФА примет решение по их отмене уже 17 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии приостановили все спортивные мероприятия до 3 апреля. Кроме того, местные футбольные чиновники собираются попросить УЕФА перенести начало чемпионата Европы 2020 года.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Тег
ФИФА
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