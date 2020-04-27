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27 апреля • обновлено в 16:48
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ФИФА пойдет на радикальные изменения правил из-за коронавируса

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ФИФА хочет позволить командам увеличить количество разрешенных замен до пяти, чтобы помочь игрокам справиться с возвращением футбола после пандемии коронавируса.

Как сообщает издание SkySports, кроме перерыва клубы смогут делать замены только в рамках трех прописанных в правилах временных промежутков, чтобы максимально сократить количество ненужных пауз в матче. Эти нововведения продиктованы тем, что после возобновления сезона футболистам придется провести большое количество поединков за короткий период времени.

ФИФА предлагает разрешить 5 замен

ФИФА предлагает разрешить 5 замен

Sportskeeda

Новые правила вступят в силу лишь после получения утверждения со стороны Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который отвечает за внесение изменений в правила игры в футбол.

Стоит отметить, что эти изменения коснутся не только сезона 2019/20, а и сезона 2020/21, в том числе и Евро-2020, которое было перенесено на лето 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ФИФА собиралась объявить о бессрочном продлении сезона 2019/20.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Теги
правила ФИФА
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