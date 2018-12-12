''Вам тут не рады'': болельщики в Киеве передали жесткий привет "Шахтеру" на матче Лиги чемпионов

Киевские болельщики "передали привет" донецкому "Шахтеру", который проводит свой заключительный матч группового раунда Лиги чемпионов против "Лиона" на НСК "Олимпийский". На одном из центральных секторов фанаты вывесили банер "Шахтер", вам тут не рады".

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за военного положения в Украине принял решение перенести матч "горняков" против "Лиона" на стадион принципиального соперника донецкого клуба – киевского "Динамо".

"Переезд" "Шахтера" вызвал негодование у столичных болельщиков, несмотря на то, что президент "бело-синих" Игорь Суркис призвал фанатов поддержать команду Паулу Фонсеки на НСК "Олимпийский".

Напомним, что перед матчем Лиги чемпионов против "Лиона" "Шахтер" обклеил своими эмблемами помещения домашнего стадиона "Динамо"

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики едва не сорвали матч шестого тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион" на НСК "Олимпийский".