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''Вам тут не рады'': болельщики в Киеве передали жесткий привет "Шахтеру" на матче Лиги чемпионов

3.6тЧитать материал на украинском

Киевские болельщики "передали привет" донецкому "Шахтеру", который проводит свой заключительный матч группового раунда Лиги чемпионов против "Лиона" на НСК "Олимпийский". На одном из центральных секторов фанаты вывесили банер "Шахтер", вам тут не рады".

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за военного положения в Украине принял решение перенести матч "горняков" против "Лиона" на стадион принципиального соперника донецкого клуба – киевского "Динамо".

''Вам тут не рады'': болельщики в Киеве передали жесткий привет "Шахтеру" на матче Лиги чемпионов
''Вам тут не рады'': болельщики в Киеве передали жесткий привет "Шахтеру" на матче Лиги чемпионов
Новости
Соперник "Динамо" наехал на УЕФА из-за "Шахтера"

"Переезд" "Шахтера" вызвал негодование у столичных болельщиков, несмотря на то, что президент "бело-синих" Игорь Суркис призвал фанатов поддержать команду Паулу Фонсеки на НСК "Олимпийский".

Напомним, что перед матчем Лиги чемпионов против "Лиона" "Шахтер" обклеил своими эмблемами помещения домашнего стадиона "Динамо"

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики едва не сорвали матч шестого тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион" на НСК "Олимпийский".

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Темы
Лига чемпионовШахтер - Лион
Место
УкраинаКиев
Теги
ФК ШахтерФК Олимпик Лион
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Суркисы как были кремлевскими ху*ланами под прикрытием Медведчука, так и остались...
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