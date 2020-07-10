Европа увидела образец тотального футбола, – легенда 'Динамо' Буряк о Суперкубке УЕФА-1975

1975 год – триумфальный для киевского "Динамо". Команда с берегов Днепра завоевала два еврокубка, сделав это первой из советских команд.

14 мая в Базеле после убедительной победы (3:0) в финале Кубка кубков в матче с венгерским "Ференцварошем" капитан динамовцев Виктор Колотов поднял над головой заветный трофей.

9 сентября "Динамо" побеждает (1:0) в Мюнхене обладателя Кубка чемпионов местную "Баварию", в составе которой что ни игрок, то чемпион мира. Но 6 октября в Киеве на поле Республиканского стадиона в присутствии 102 тысяч зрителей "Динамо" вновь оказалось сильнее (2:0). Автором всех трех голов в противостоянии с мюнхенцами стал Олег Блохин.

Напомню творцов тех памятных побед в Суперкубке УЕФА: Рудаков, Фоменко, Решко, Мунтян, Коньков, Веремеев, Буряк, Колотов, Онищенко, Трошкин, Блохин, Зуев, Дамин, Слободян.

Справка "Обозревателя"

Что такое Суперкубок? Внешне это обычный спортивный трофей – серебряная ваза с двумя ручками. Но какая ваза! Огромная, тяжеленная, только вдвоем ее и можно нести. Всем кубкам кубок! Однако значимость его, разумеется, не во внешнем виде. Суперкубок разыгрывается между двумя сильнейшими командами Европы – обладателями Кубка чемпионов и Кубка кубков. Далеко не все команды, претендующие на ведущие роли в европейском футболе, могут встретиться в одном евротурнире. Более престижным считается Кубок чемпионов, в котором меряются силами чемпионы своих стран. На втором месте стоит Кубок кубков. Но кто же на самом деле самая сильная команда на континенте? Вот на этот вопрос и должны были дать точный ответ матчи между обладателями этих двух трофеев.

О повторном, домашнем матче, по просьбе OBOZREVATEL поделился своими воспоминаниями заслуженный мастер спорта Леонид Буряк.

- Кубком чемпионов в который уже раз владела прославленная мюнхенская "Бавария". Трудно назвать в Европе команду, которая могла бы соперничать с мюнхенцами в славе. Таких наберется лишь несколько – голландский "Аякс", итальянский "Ювентус", испанский "Реал" из Мадрида, английский "Ливерпуль". "Бавария" являлась основой сборной ФРГ, в ее рядах выступали такие звезды мирового футбола, как вратарь Майер, полевые игроки Мюллер, Шварценбек, Хеннес, Руммениге, Брайтнер, наконец, трижды прославленный "король" западногерманского футбола Франц Беккенбауэр.

Обыграть "Баварию" у нее дома (пусть и с минимальным счетом) – кто мог предсказать такое! Впрочем, свое дело мы тогда сделали только наполовину. Мы все понимали, что в повторном матче в Киеве, конечно же, "Бавария" постарается исправить положение. И вот настал наконец долгожданный день 6 октября, когда должно было решиться, кому же достанется Суперкубок.

Накануне матча в Киев прилетел президент УЕФА Артемио Франки. На вопрос журналистов, кому из соперников он отдает предпочтение, седовласый господин ответил без колебаний: "Я еще в Базеле заявил, что считаю "Динамо" лучшей командой Европы. Своего мнения я не изменил – "Динамо"!"

Нам, конечно, сообщили об этом высказывании. Однако мы знали и другое: едва выйдя из самолета, капитан гостей Франц Беккенбауэр заявил журналистам: "Поездка в Киев для нас не прогулка. Мы приехали побеждать. Другого выхода нет".

Активность хозяев подавить не удалось

Предматчевых волнений хватало. Но установку на матч наши тренеры проводили спокойно, в их словах звучала уверенность (во всяком случае, свои тревоги они никак не выдавали). Лично меня поразили слова Валерия Васильевича: "Не забывайте, вы сильнее!"

Свисток турецкого арбитра Бабачана прозвучал, и все пришло в движение. С трибун сразу же зазвучало громогласное: "Шайбу! Шайбу!". Поначалу мы осторожничали, ждали, что гости, стремящиеся к реваншу, сразу же перейдут к атакующим действиям. Тем более, что они уже были знакомы с игрой "Динамо" и наверняка знали, с какой стороны к нам подойти.

Мяч, забитый Блохиным в Мюнхене, во многом определил характер действий баварцев. Они прежде всего решили подавить активность наших нападающих. Шварценбек вцепился в Блохина, а Горсман – в Онищенко. Куда Олег – туда же и высокий Шварценбек. Но дело в том, что на тот момент Олегу было только 23 года, а его опекуну – за тридцать. Для соперничества в выносливости и быстроте очень существенная разница. Защитник в принципе еще поспевал за Блохиным, но было видно, что с каждой минутой ему это дается все труднее.

Несколько меня удивил в тот вечер Беккенбауэр. Да, владение мячом изумительное, передачи выверенные и точные. Но где же его знаменитые атаки, где сильные дальние удары по воротам…

Три супермяча Олег Блохина

40-я минута. Как и в Мюнхене, Володя Мунтян выдал точный пас Олегу Блохину. Тот стрелой метнулся вперед. Шварценбек – за ним. Но опоздал – Олег с силой вогнал мяч в левый угол ворот. Майер беспомощно лежал на земле, Шварценбек в отчаянии схватился за голову. Он и дома упустил этого нашего форварда, и тут опростоволосился. Радостные возгласы тысяч болельщиков сотрясли стадион. Мы тоже ликовали: стали на шаг ближе к цели. Но был еще второй тайм. Хоть мы вели в счете, рано было торжествовать победу.

53-я минута. Защитники "Баварии" сбивают Блохина. Судья назначает штрафной. До ворот довольно далеко – наверное, метров 25, а может быть и еще дальше. Мяч установлен. Баварцы выстраивают "стенку". Что-то им кричит вратарь Майер. Но кто будет бить? Перед мячом несколько динамовцев, в том числе и я. Мы решили между собой, что будет бить Олег. И тут мы совершенно отчетливо видим, как Шварценбек, стоящий в "стенке", весь как-то сжался и отвернулся. Он явно не выдержал еще одного противостояния с Блохиным. Сильный прицельный удар Олега, и его третий мяч залетает в сетку ворот Майера – 2:0.

В тот вечер футбольная Европа, а матч транслировался на многие страны, увидела образец тотального футбола в исполнении "Динамо". Увидели виртуозные передачи Володи Веремеева, остроумнейшие тактические ходы Владимира Мунтяна, горячие единоборства Михаила Фоменко и Стефана Решко, стремительные рейды атакующего Владимира Трошкина – словом, весь разносторонний технико-тактический багаж киевского "Динамо", исполненный на высшем международном уровне.

Финальный свисток. Мы бросаемся друг другу в объятия. Каждого из нас встречает у кромки поля сияющий Валерий Васильевич Лобановский. "Спасибо… Большое спасибо…" - говорит он, обнимает, прижимает к себе. А Олег Петрович Базилевич восклицает: "Что может быть прекрасней такой победы! О чем еще можно мечтать!" Конечно, в раздевалке масса народу, ликование продолжается, комната завалена цветами, нас не отпускают даже в душ. Радость огромная. И гордость тоже.

Почти 45 лет промчались после тех памятных еврокубковых побед. Журналисты в конце футбольного сезона 1975 года назвали нашу команду одной из лучших в мире. А в мае 1986-го "Динамо" второй раз в истории вернулось в Киев с завоеванным Кубком кубков.

От всей души, искренне желаю нынешнему поколению киевского "Динамо" завоевать поскорее один из европейских трофеев. И подарить его своим самым лучшим, самым преданным болельщикам в мире, как в свое время это сделали мы, их старшие одноклубники.

OBOZREVATEL поздравляет легендарного динамовца Леонида Иосифовича Буряка с Днем рождения и желает ему всего наилучшего!