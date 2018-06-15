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Чемпионат мира 2018
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"Это провал, ребята": в сети загнобили матч ЧМ-2018 для "нищих россиян"

6.6тЧитать новость на украинском

Поединок между сборными Египта и Уругвая на стадионе "Екатеринбург Арена" оказался неудачным для организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года. Несмотря на заверения губернатора Свердловской области Сергея Швиндта о том, что все билеты на игру проданы, это оказалось неправдой.

На стадионе зияло огромное количество пустых мест. Особенно много незанятых сидений было на центральных трибунах, где пустых кресел было больше, чем тех, на которых расположились болельщики.

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Арена в Екатеринбурге вмещает 35000 зрителей. По официальной статистике игру Египет – Уругвай посетили 27015 болельщиков, однако по оценкам тех, кто присутствовал на игре, заполняемость составили не больше 60%. "Трибуны полупустые. На хороших местах сидят уругвайцы и египтяне. Нищие россияне толкутся на местах для нищих за воротами", – пишут в сети.

Отметим, что встреча завершилась победой уругвайцев – 1:0. Единственный мяч на 89-й минуте встречи провел Хименес.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский Первый канал оконфузился с роликом к ЧМ-2018.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияЕкатеринбург
Объекты
сборная Египта по футболусборная Уругвая по футболу
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andrei andrei
andrei andrei
Бл...! Твари свидомые, угомонитесь уже! ЧМ в России состоялся и будет лучшим в истории, как и всегда, когда Российское государство берется за организацию международных мероприятий. Займитесь своим вонючим сараем под ником украина, где все разваливается, гниет и разбегается. Ни промышленнлсти, ни производства. Народ разбегается из тараканьего гнезда. Все дорожает каждый день, партнеры отворачиваются, транзит обходит стороной... Вы правда зомбированы или натуральные дебилы?
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2 из 4 ответов | показать все
Gusenkov Konstantin
Gusenkov Konstantin
andrei andrei, кацап угомонись...паРаша самая нищая страна и ты это знаешь...Дам совет смотри меньше ПрапаГондон ТВ у вас в кацапстане....урод кастрюлоголовый
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Marin Ella, оргонизациа международних мероприятитй))))))) ой нимагу )))
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