"Это провал, ребята": в сети загнобили матч ЧМ-2018 для "нищих россиян"

Поединок между сборными Египта и Уругвая на стадионе "Екатеринбург Арена" оказался неудачным для организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года. Несмотря на заверения губернатора Свердловской области Сергея Швиндта о том, что все билеты на игру проданы, это оказалось неправдой.

На стадионе зияло огромное количество пустых мест. Особенно много незанятых сидений было на центральных трибунах, где пустых кресел было больше, чем тех, на которых расположились болельщики.

Арена в Екатеринбурге вмещает 35000 зрителей. По официальной статистике игру Египет – Уругвай посетили 27015 болельщиков, однако по оценкам тех, кто присутствовал на игре, заполняемость составили не больше 60%. "Трибуны полупустые. На хороших местах сидят уругвайцы и египтяне. Нищие россияне толкутся на местах для нищих за воротами", – пишут в сети.

Матч Уругвай-Египет. Екатеринбург. Трибуны полупустые. На хороших местах сидят уругвайцы и египтяне. Нищие россияне толкутся на местах для нищих за воротами. — Искандер Булавин (@I_Bulavin) 15 июня 2018 г.

Интересно, а были ли в истории чемпионатов мира такие полупустые трибуны #Екатеринбург pic.twitter.com/f7ufhYRmQB — Toтzе (@zagibaigvozdi) 15 июня 2018 г.

Отметим, что встреча завершилась победой уругвайцев – 1:0. Единственный мяч на 89-й минуте встречи провел Хименес.

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