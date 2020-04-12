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12 апреля • обновлено в 10:08
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"Биологическая бомба": УЕФА обвинили в распространении коронавируса

1.4т
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Премьер-министр Словении Янез Янша обвинил УЕФА и президента организации Александера Чеферина в распространении коронавирусной инфекции в Европе.

Янез Янша обвинил УЕФА

Янез Янша обвинил УЕФА

19 февраля в Милане состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" — "Валенсия" (4:1). Некоторые специалисты заявляли, что проведение этой игры стало одной из причин распространения коронавируса в Ломбардии.

"Это решение было безответственным и преступным. Матч на стадионе "Сан-Сиро" в Милане между "Аталантой" и "Валенсией" был биологической бомбой. Предупреждений Всемирной организации здравоохранения оказалось недостаточно для УЕФА, чтобы остановить Лигу чемпионов и Лигу Европы. Это доказывает, что они заботятся только о деньгах", — цитирует Яншу theworldnews.net.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 апреля УЕФА официально отложил возобновление матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

17 марта, было принято решение о судьбе Евро-2020, розыгрыш которого был запланирован на июнь-июль. Кроме того, организация отменила еще три своих турнира из-за пандемии коронавируса.

28 марта президент УЕФА Александер Чеферин назвал сроки, в пределах которых могут возобновиться сезоны в европейских чемпионатах и еврокубки.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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