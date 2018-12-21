Эскорт для экс-динамовца: необычные футбольные итоги-2018

Этот очередной материал на футбольную тему состоит, как говорится, из информации в несколько строк. Хочется верить, что они вам интересны, ведь о футболе вы хотите знать как можно больше.

На финише футбольный 2018-й год. Его главным событием стал чемпионат мира, были определены лучшие игроки и тренеры. Топ-3 по версии ФИФА – футболисты: 1. Лука Модрич (Хорватия, "Реал"), 2. Криштиану Роналду (Португалия, "Реал"), 3. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль"); тренеры – 1. Дидье Дешам (Франция), 2. Зинедин Зидан ("Реал"), 3. Златко Далич (Хорватия).

Победа хорватского полузащитника "Реала" прогнозировалась. В сезоне 2017/2018 с "Реалом" он выиграл Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов, а со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира. Кроме того, он был признан лучшим игроком мирового первенства, а также лучшим полузащитником еврокубков-2017/2018.

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа победил с большим отрывом в споре с французом Уго Льорисом и датчанином Каспером Шмейхелем. Ранее Куртуа, летом сменивший лондонский "Челси" на мадридский "Реал", был признан лучшим вратарем ЧМ-2018.

В то же время экспертная комиссия, в которую вошли Пабло Аймар, Икер Касильяс, Мирослав Клозе, Алекс Скотт, Алине Пеллегрино, Давид Трезеге и Марко ван Бастен, отобрала десятку лучших голов. Затем было запущено голосование среди болельщиков, которое все и решило – победил гол Мохамеда Салаха, забитый в матче чемпионата Англии в ворота "Эвертона".

Динамовские рулевые

Александр Хацкевич – 16-й главный тренер в истории выступлений киевского "Динамо" в чемпионатах Украины. Белорусский наставник работает с 15-кратным чемпионом страны второй сезон, поэтому пока что имеет в своем активе не так много матчей во главе "бело-синих". В топ-пятерку же главных тренеров "Динамо", которые приводили своих подопечных к победам в ЧУ, входят: 1. Валерий Лобановский – 152 матча (122 победы, 21 ничья, 9 поражений), 2. Йожеф Сабо – 118 (85-23-10), 3. Юрий Семин – 92 (74-10-8), 4. Сергей Ребров – 88 (66-12-10), 5. Алексей Михайличенко – 69 (51-10-8).

Топ-5 голеадоров

В украинской Премьер-лиге борьба идет не только за места в турнирной таблице – жаркий спор и среди бомбардиров. Пока лидирует в ЧУ игрок донецкого "Шахтера" Жуниор Мораэс, на счету которого уже 14 забитых мячей. Уверен, на этом показателе голеадор останавливаться не собирается.

А вот как выглядит топ-пятерка бомбардиров в истории чемпионатов Украины: 1. Максим Шацких ("Динамо", "Арсенал", "Говерла") – 124, 2. Сергей Ребров ("Шахтер", "Динамо") – 123, 3. Евгений Селезнев ("Арсенал", "Шахтер", "Днепр") – 111, 4. Андрей Воробей ("Шахтер", "Днепр", "Арсенал", "Металлист") – 105, 5. Андрей Ярмоленко ("Динамо") – 99. Из пяти наиболее результативных голеадоров по итогам 27 сыгранных сезонов лишь двое (Селезнев и Ярмоленко) продолжают свою игровую карьеру – правда, оба выступают за рубежом.

А почему бы и нет?

Президент ФФУ Андрей Павелко сказал, что наша федерация готовит заявку на проведение Суперкубка УЕФА в 2021 году. Принять августовский матч победителя Лиги чемпионов и триумфатора Лиги Европы может НСК "Олимпийский", где в этом году проходил финал ЛЧ. Суперкубок-2018 принимал Таллинн, 2019 – Стамбул, 2020 – Порту.

Штрафы бывают разные

Такое в большом футболе случается редко. УЕФА оштрафовал "Манчестер Юнайтед" на 15 тысяч евро за опоздание на домашний матч Лиги чемпионов с испанской "Валенсией". Автобус клуба застрял в пробке, и игра началась на 5 минут позже. Коуч манкунианцев Жозе Моуриньо оправдывался – мол, добирались 75 минут, а не 30, поскольку полиция отказала в эскорте. Но на УЕФА это не подействовало.

Хитромудрые Исмаэль и Деян

Гвинеец Исмаэль Бангура, известный по выступлениям за киевское "Динамо", осужден за мошенничество. Уехав в 2016-м из французского "Нанта" в саудовский "Аль-Раед", нападающий подался на пособие по безработице во Франции и получил за два года 141 тысячу евро. 33-летний футболист доказывал, что в Аравии волонтерил, играл без зарплаты и получал только бонусы. Но – 6 месяцев условно, штраф 131 487 евро, и арест дома в Сарте.

В то же время власти Хорватии обвинили Деяна Ловрена, футболиста сборной и английского "Ливерпуля", в даче ложных показаний в деле о неуплате налогов загребским "Динамо" (на 1,8 млн евро). Подобная "шалость" может повлечь за собой вполне реальный срок от 6 месяцев до 5 лет.

Совсем не дешево за своих поболеть

Поговорим еще вот о чем. Цена билетов на матчи украинской Премьер-лиги в разных городах отличается и зависит от того, какой сектор вы выбрали: по центру подороже, за воротами подешевле. А сколько стоит посещение стадиона рядовому европейскому болельщику? Сейчас кое-что узнаем. За основу бралась стоимость самого дешевого билета на трибуны десяти стран, к примеру, вот на такие матчи: Англия ("Вест Хэм" – "Челси") – 2425 гривен, Германия ("Шальке" – "Бавария") – 1190, Франция ("Лион" – "Марсель") – 1157, Италия ("Милан" – "Аталанта") – 859, Греция (ПАОК – АЕК) – 496, Венгрия ("Ференцварош" – "Уйпешт") – 240, Россия ("Зенит" – "Локомотив") – 127, Польша ("Арка" – "Лех") – 100, Беларусь ("Динамо" Мн – "Луч") – 40, Молдова ("Шериф" – "Заря") – 17.

Разные на стадионах и цены футбольной атрибутики, любимого напитка болельщиков пива, закусок. Но об этом мы уже рассказывали… Любите футбол, играйте в футбол, ходите на футбол, а все о любимой игре читайте на OBOZREVATEL.