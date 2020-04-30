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30 апреля • обновлено в 16:45
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Экс-тренер "Динамо" в РПЛ: в России приняли решение по футбольному сезону

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Большинство клубов второго по силе российского дивизиона проголосовали за досрочное завершение сезона, а это означает, что "Ротор" экс-тренера "Динамо" Александра Хацкевича поднимется в РПЛ.

Как сообщает издание Спорт-Экспресс, чтобы это решение вступило в силу, его должен утвердить исполком Российского футбольного союза (РФС). Из 20 команд ФНЛ только три выступили против остановки чемпионата и фиксации текущих результатов – московское "Торпедо", "Нефтехимик" и "Чертаново" имели отличные шансы как на прямой выход в российскую Премьер-лигу, так и на участие в стыковых матчах.

Александр Хацкевич

Александр Хацкевич

Ротор

Таким образом, на первом месте ФНЛ закончил "Ротор", который набрал 56 очков после 27 туров, а на втором – "Химки" с 54 пунктами. Отметим, что Хацкевич стал тренером российской команды в конце декабря, когда в чемпионате было сыграно 25 матчей.

Таблица ФНЛ на момент приостановки сезона

Таблица ФНЛ на момент приостановки сезона

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник киевского "Динамо" Никита Бурда рассказал о проблемах белорусского специалиста в украинском клубе.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
чемпионат России
Персона
Александр Хацкевич
Место
Россия Волгоград
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