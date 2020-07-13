Экс-игрок сборной Украины сделал дубль в матче чемпионата Турции

Экс-нападающий сборной Украины и игрок "Бурсаспора" Евгений Селезнев сделал дубль в домашнем матче своей команды против "Менемен Беледияспора" в чемпионате Турции.

Гости открыли счет на 15-й минуте, но Селезнев дважды отличился с пенальти и помог "Бурсаспору" уйти на перерыв, лидируя в счете. Несмотря на два гола украинца, хозяева не сумели удержать победу, сыграв вничью 2:2.

Команда нашего соотечественника продолжает борьбу за выход в турецкую Суперлигу и занимает пятое место в таблице после 33 туров с 56 очками.

В нынешнем сезоне Селезнев принял участие в 25 матчах чемпионата, забив 10 голов и отдав две результативные передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы Денис Гармаш и Артем Кравец устроили голевую перестрелку в чемпионате Турции.