МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу
Чемпионат мира 2018
ТаблицаКалендарьНовости

Экс-игрок московского ЦСКА унизил сборную России

4.3тЧитать новость на украинском

Экс-голкипер московского ЦСКА Вениамин Мандрыкин назвал просмотр игр сборной России на домашнем мундиале страданием.

Новости
Диван - в окно: посол Хорватии эмоционально праздновал победу сборной на ЧМ-2018

По словам футболиста, команде Черчесова вполне реально было добраться до финала.

"Я на сто процентов был уверен – выйдем из группы. С Испанией правильная тактика, ждали пенальти. Хоть повторю, смотреть футбол сборной России – страдание. Наша сетка – это подарок судьбы. Такой расклад, что реально было добраться до финала. Любая команда из нашей ветки проиграла бы команде из параллельной", - приводит слова Мандрыкина "Спорт Экспресс".

Напомним, сборная России в 1/8 финала сенсационно прошла команду Испании – дело дошло до серии пенальти, где Игорь Акинфеев "потянул" два удара с точки. В 1/4 судьба была более благосклонной к команде Хорватии, с которой российским футболистам тоже пришлось биться в серии одиннадцатиметровых.

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник сборной Франции резко отреагировал на вопрос российских журналистов.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Объекты
сборная России по футболуЦСКА Москва
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
4
Смешно
1
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги