Экс-игрок московского ЦСКА унизил сборную России

Экс-голкипер московского ЦСКА Вениамин Мандрыкин назвал просмотр игр сборной России на домашнем мундиале страданием.

По словам футболиста, команде Черчесова вполне реально было добраться до финала.

"Я на сто процентов был уверен – выйдем из группы. С Испанией правильная тактика, ждали пенальти. Хоть повторю, смотреть футбол сборной России – страдание. Наша сетка – это подарок судьбы. Такой расклад, что реально было добраться до финала. Любая команда из нашей ветки проиграла бы команде из параллельной", - приводит слова Мандрыкина "Спорт Экспресс".

Напомним, сборная России в 1/8 финала сенсационно прошла команду Испании – дело дошло до серии пенальти, где Игорь Акинфеев "потянул" два удара с точки. В 1/4 судьба была более благосклонной к команде Хорватии, с которой российским футболистам тоже пришлось биться в серии одиннадцатиметровых.

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник сборной Франции резко отреагировал на вопрос российских журналистов.