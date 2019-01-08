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Экс-футболиста "Динамо" унизили в России

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Бывший игрок киевского "Динамо" Роман Еременко остался без клуба. Московский "Спартак" разорвал контракт с финским футболистом сразу после прохождения медосмотра.

Агент Романа Марко Трабукки посчитал ситуацию унизительной и обратился к юристу клуба Александру Цомая, чтобы тот ее прояснил.

"Он оказался в растерянности, сказал, что ему о таком решении сообщили только в день медосмотра. Сначала я поинтересовался, вдруг что-то не то с визитом к врачам, тогда это было бы логично. Но Цомая ответил: "Нет, Роман отлично все прошел". Тем более, все выглядит странно", - цитирует Трабукки Матч ТВ.

Роман Еременко

Роман Еременко

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При этом агент Еременко признался, что не понимает логики действий "Спартака" в этой ситуации.

"Москвичи действовали в правовом поле, но время уведомления нас удивило. Решение принято явно не в этот день, зачем тогда просить парня проходить медосмотр?" - возмутился Трабукки.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты московского "Спартака" были категорически против трансфера экс-полузащитника киевского "Динамо" Романа Еременко. Футболист отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина. Ее срок истек шестого октября 2018 года.

Персона
Роман Еременко
Место
РоссияМосква
Теги
Спартак МоскваФК Динамо Киев
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