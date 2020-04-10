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10 апреля • обновлено в 17:14
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Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков наехал на китайцев из-за коронавируса

1.6т
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Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков раскритиковал пищевой рацион китайцев и заявил, что это является причиной частого возникновения различных вирусов у них в стране.

"Так надо жрать нормальную еду! А не то что ползает и летает. Переходить на более цивилизованный режим питания. У нас на сборах был шведский стол – личинки шелкопряда, кузнечики и тому подобные "деликатесы". Местные ребята полные тарелки набирали и закидывали себе в топку как семечки. О чем тут можно говорить?" – цитирует слова Кирьякова издание Чемпионат.

Сергей Кирьяков

Сергей Кирьяков

Российская газета

Он также рассказал об обстановке, которая царит на китайских рынках, и не удивился, что именно там начало распространяться заболевание.

"Я на такие рынки не ходил. Но представляю себе, что там происходит. Грязь, обезьяны бегают, которые являются первыми разносчиками болезней. В Китае вообще от небоскребов до разрухи рукой подать. Чуть в сторону отошёл от этого блеска и богатства – трущобы и XIX век. Люди прямо на улицах и писают, и какают", – добавил экс-футболист.

Отметим, что Кирьяков на протяжении трех лет выступал в китайском чемпионате.

Как сообщал OBOZREVATEL, во всем мире коронавирусом заразились уже 1,6 миллиона человек.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Тег
сборная России по футболу
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
где эти животные активисты?заходишь к ним в ресторан ,а там целый зверинец и серпентарий ,главное все свежее.ха-ха
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Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2203.

    Вылечились: 61. Умерли: 69.

  • В мире заболели более 1,6 миллиона человек, погибли – более 95 тысяч.

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