Экс-арбитр ФИФА раскритиковал судейство "Динамо"

В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов "Динамо" прошло чешскую "Славию" (1:1 и 2:0), однако оба поединка оставили немало вопросов к арбитрам. Особенно во втором матче, когда бригада рефери не засчитала гол "Славии" и не усмотрела офф-сайд у Артема Беседина.

Мы обратились за мнением к известному в прошлом украинскому рефери ФИФА Олегу Орехову, чтобы более конкретно разобраться в эпизодах и причинах ошибок арбитров.

"Славия" забивает гол, который отменяют

"Из трех футболистов тот, который принимал мяч, не находился в положении вне игры. Два других игрока не мешали ни вратарю, не перекрывали видимость мяча. Поэтому если арбитр отменил гол "Славии" из-за офф-сайда, это чистая ошибка ассистента рефери", - сказал Орехов.

"Другое дело, если он зафиксировал фол чехов в атаке. Но опять же - если судья свистит по фолу, то тогда зачем помощь ассистента? А если ты реагируешь на флажок бокового (тем более, здесь было прямое поднятие флага) - значит, "вне игры". И я не уверен, что ассистент бы влез настолько далеко в поле, чтобы указать арбитру - фол или не фол. В общем, боковой мог ошибиться при разных обстоятельствах, даже рассматривая пассивный офф-сайд. Ошибиться может каждый, но когда идет несколько ошибок в одном матче в обе стороны, это уже говорит о низком уровне квалификации", - говорит экс-арбитр.

Беседин забивает второй гол "Динамо", находясь на грани офф-сайда

"У Беседина был чистый офф-сайд. Он держался на самой линии, и когда стартовал во время передачи партнера, его корпус был уже впереди защитника. В правилах не указано, по какой части тела преимущественно определять офф-сайд. В мое время нас учили, что ассистент может допустить ошибку из-за динамики момента, но смотреть всегда надо в пользу атаки. Но здесь можно смело говорить об офф-сайде у Беседина", - уверяет Орехов.

Также Олег Орехов сомневается в квалификации бокового арбитра, который обслуживал вчерашний матч отбора Лиги чемпионов.

"Что интересно, ошибку допустил один и тот же ассистент рефери - он не зафиксировал гол "Славии", он же не усмотрел офф-сайд у Беседина. Поэтому я считаю, что здесь уместно говорить о слабой квалификации ассистента арбитра. Ошибка - это если бы была одна, а два случая - уже определенная закономерность. В первом случае рефери слишком долго не поднимал флажок - это значит, либо он не видел его, либо сразу не понял момента. Что же касается случая с Бесединым, то здесь уже просто не увидел по некоторым причинам. Но в итоге для тренера "Славии" это стало убийством, а для "Динамо" - в своем роде помощь".