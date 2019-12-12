"Дно пробито": вратарь "Динамо" не смог сдержаться после "полной катастрофы" в Киеве

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан эмоционально прокомментировал отрицательный результат с "Лугано" и невыход из группового этапа Лиги Европы.

"Полная катастрофа. Сами где-то не заслужили, чтобы фарт был на нашей стороне. Полное опустошение к концу сезона. Я первый раз в такой ситуации. Не хотел бы никому такого пожелать. Жизнь продолжается, но это не оправдание. Не знаю, почему такие результаты. Реализации не хватает, везения, не знаю, хороших футболистов, наверное, не хватает. Был бы нормальный характер, то такие ответственные матчи не проводились бы на таком уровне. Дно пробилось, надеемся, что следующий год будет приятнее", - цитирует Бущана tribuna.com.

Вратарю киевлян очень неприятно из-за такого исхода событий в еврокубках.

"Каждый день разговариваем между собой. Все прекрасно понимают, стыдно за результат, перед болельщиками. Мы контролировали полностью игру, но не хватало реализации. Наверное, это дикий не фарт и нехватка хладнокровия", – подытожил Бущан.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" - "Лугано" завершился со счетом 1:1. Украинская команда заняла предпоследнее место в группе и вылетела из турнира.

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