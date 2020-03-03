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3 марта • обновлено в 11:48
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Директор академии "Динамо": некоторые судьи теряют страх

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Достаточно громкий резонанс вызвал поединок юношеской команды киевского "Динамо" (U16) в четвертьфинальном матче Зимнего Кубка ДЮФЛУ против запорожского "Металлурга". Бело-синие, побеждавшие в турнире четыре года кряду, выбыли из борьбы, уступив со счетом 1:4.

Игра ознаменовалась, мягко говоря, странными действиями судейской бригады, в чем можно убедиться, просмотрев видеоотчет о матче. За комментарием на эту тему мы обратились к директору Детско-юношеской футбольной школы "Динамо" им. В.Лобановского Александру Ищенко.

– Миссия арбитра на поле – обеспечить участникам встречи равные условия, соблюсти букву закона и дух игры, – говорит Александр Алексеевич. – В юношеских соревнования судьи становятся непосредственными участниками процесса подготовки футболистов, их становления, профессионального роста.

Директор академии "Динамо": некоторые судьи теряют страх

ФК "Динамо" Киев

Это очень ответственная роль, ведь в этом возрасте у ребят формируется не только физическая и техническая база, но и психология. Сталкиваясь с вопиющей несправедливостью, пацаны вполне могут сломаться морально. Обесценивается и работа тренеров. Ведь извращается сама суть футбола: в выигрыше уже не тот, кто лучше подготовлен функционально, кто лучше работает с мячом или более изощрен тактически, а тот, кому возжелает отдать свои "симпатии" арбитр.

В данном случае пришлось иметь дело не просто с некачественным судейством, а – с предвзятостью. Складывается впечатление, что некоторые арбитры теряют уже не только совесть, но и элементарный страх. Ведь встреча прошла при достаточно солидной болельщицкой аудитории, матч записывался на видео. Это ничуть не смутило ни рефери, который по-своему трактовал правила, часто свистел не в ту сторону, ошибался в вынесении наказаний, ни его ассистентов на линии. Они то ли не успевали за развитием событий, то ли преднамеренно "зажигали" офсайды в ситуациях, где все было в пределах правил.

Даже если бегло перечислять все судейские "фокусы" этого поединка, их наберется около десятка. Так, на шестой минуте рефери оставил без внимания грубый толчок в спину со стороны одного из запорожцев. На 17-й – призвал продолжать игру после явного фола хозяев, да еще и "наградил" предупреждением игрока "Динамо". На 27-й назначил совершенно необоснованный штрафной в сторону киевлян. На 35-й сначала указал на 11-метровую отметку в штрафной "Металлурга", но затем, после паузы, переменил свое решение – якобы из-за офсайда. На 48-й усмотрел нарушение в моменте, где двое наших футболистов чисто отобрали у соперника мяч, показав еще одну желтую карточку. На 56-й минуте, когда Бенедюк выиграл у запорожца спринт и оттер того от мяча, арбитр решил удалить киевлянина! На 70-й придумал в ворота "Динамо" смехотворный пенальти. И, наконец, на 76-й отменил гол, определив по отмашке лайнсмена положение "вне игры", которого не было!

Все эти решения вызвали уже не вопросы, а откровенное возмущение. После матча в раздевалке на ребят было больно смотреть, в их глазах застыл немой вопрос: за что? Трудно даже представить – с какими мыслями, с какими выводами юные динамовцы возвращались домой, а это, на секундочку, 600 километров, в каких словах они описывали свои чувства родителям!

На наши претензии представители Фемиды лишь разводят руками и пожимают плечами. В ответ на официальные протесты, направленные в Комитет арбитров тогда еще ФФУ, а ныне УАФ, – гнетущая тишина.

О какой качественной подготовке юных футболистов может идти речь в условиях, когда сталкиваешься с таким судейством?! Не говорю уже о подготовке самих арбитров, которые уже на таком уровне уверены в своей безнаказанности. Для Украины это притча во языцех, и света в конце туннеля при нынешнем положении дел – не увидать.

Самое обидное, что это не первый случай, когда именно динамовскую команду настолько откровенно, целенаправленно и последовательно "убивают" арбитры, покрываемые в итоге федерацией. И это, увы, стало тенденцией, некой системой. В прошлогоднем финале юношеского первенства этот же коллектив Юрия Дмитрулина и Виктора Мороза засудили в финале, назначив 11-метровый в наши ворота, а у ворот соперника "не заметив" нарушения, куда более очевидного. И вот – новый скандал.

Складывается впечатление, что подобной травлей "Динамо" словно стремятся вынудить покинуть арену состязаний под эгидой ДЮФЛ. Те, для кого патологическая ненависть к киевскому клубу стала смыслом существования, не останавливаются ни перед чем, сводя счеты даже с детьми! Это беспредел и позор, других слов я не подберу...

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тег
ФК Динамо Киев
Источник
Источник: "Футбольный клуб"
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