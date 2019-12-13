"Динамо" заработало гораздо меньше "Шахтера" в сезоне еврокубков-2019/20

Киевское "Динамо" бесславно завершило выступление в нынешнем розыгрыше еврокубков. Стало известно, сколько киевский клуб заработал призовых от УЕФА за еврокубковую кампанию-2019/20.

Как сообщает FootballHub, сумма доходов "бело-синих" не сильно превысит 11 млн евро, что является провалом для вице-чемпиона Украины.

"Динамо" вылетело из еврокубков в сезоне-2019/20 ФК "Динамо"

– 5 млн евро "Динамо" получит за участие в квалификации Лиги чемпионов.

– 2,92 миллиона евро – за участие в групповом этапе Лиги Европы.

– 570 тысяч евро – за одну победу на групповом этапе ЛЕ.

– 760 тысяч евро – за четыре ничьих на групповом этапе ЛЕ.

Также "Динамо" получит дополнительную выплату на основе клубного рейтинга УЕФА за последние 10 лет (почти 3 миллиона евро) и за маркетинговый пул (незначительная сумма).

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам выступлений в Лиге чемпионов донецкий "Шахтер" сумел заработать порядка 44 миллионов евро. Клуб продолжает выступления в еврокубках, выйдя в 1/16 финала Лиги Европы.

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