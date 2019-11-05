Динамо Загреб – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" считается аутсайдером выездного поединка против загребского "Динамо" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Поединок состоится в столице Хорватии на стадионе "Максимир" в среду, 6 ноября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо Загреб – Шахтер. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

"Шахтер" – "Динамо" Загреб

Аналитики после 2:2 в Харькове именно динамовцев видят фаворитами встречи. Ставки на победу загребской команды принимаются с коэффициентом 2,15. Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех украинцев достигают уровня 3,20. При этом специалисты уверены, что в матче забитыми мячами отметятся оба соперника. Поставить на соответствующее событие можно с котировкой 1,65.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" получил наказание от Украинской ассоциации футбола (УАФ) накануне матча 10 ноября с киевским "Динамо" в Премьер-лиге.

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