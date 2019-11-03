Динамо Загреб - Шахтер: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в четвертом туре Лиги чемпионов сезона 2019/2020 в среду, 6 ноября, сыграет в гостях с "Динамо" из Загреба.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо Загреб - Шахтер . Начало встречи — в 21:55.

Поклонники футбола, которые не попадут на загребский стадион "Максимир", смогут поддержать команду Луиша Каштру у экранов ТВ. В прямом эфире домашнюю игру "оранжево-черных" против чемпиона Хорватии покажет украинский телеканал "Футбол 2" и российский "Матч! Игра".

В записи поединок будет доступен 7 ноября в 05:00 на канале "Матч! Футбол 2" и в 09:05 на канале "Матч! Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября встреча между этими командами в рамках третьего тура Лиги чемпионов в Харькове завершилась вничью (2:2).

18 сентября "горняки" в 1-м туре проиграли английскому "Манчестер Сити". Матч в Харькове на переполненном ОСК "Металлист" завершился со счетом 0:3.

Встреча 2-го тура в Италии против местной "Аталанты" завершилась со счетом 2:1 в пользу украинского клуба.

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