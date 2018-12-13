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"Динамо" - "Яблонец": видео голов

4.4тЧитать материал на украинском

В заключительном матче группового раунда Лиги Европы "Динамо" уступил чешскому "Яблонецу". Поединок проходил на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве.

"Бело-синие" пропустили со стандарта в дебюте встречи. После подачи углового Долежал выиграл второй этаж и расстрелял ворота Бущана.

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Вашему вниманию видео голов на НСК "Олимпийский".

"Динамо" Киев, Украина – "Яблонец" Чехия 0:1

"Динамо" Киев – Бущан, Бурда, Миколенко, Кендзера, Кадар, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цыганков, Вербич, Беседин.

"Яблонец" – Грубы, Говорка, Ганоусек, Голеш, Лишка, Травник, Кратохвил, Гюбшман, Йовович, Храмоста, Долежал.

Предупреждение: Долежал (13).

Гол: 0:1 – 10 Долежал.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер чешского "Яблонеца" Петер Рада выразил свое недовольство решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о том, что "Шахтер" провел матч Лиги чемпионов против "Лиона" 12 декабря на НСК "Олимпийский". При этом его команде пришлось играть против киевского "Динамо" в Лиге Европы уже на следующий день на том же стадионе.

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Место
УкраинаКиев
Тег
ФК Динамо Киев
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