"Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов: спортивные итоги 14 августа

Киевское "Динамо" пробилось в плей-офф отбора Лиги чемпионов, а защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди показал москвичам флаг Украины на матче ЛЧ. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 14 августа.

Кроме того, экс-игрок "Динамо" Александр Алиев откровенно высказался о своей карьере в киевском клубе. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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