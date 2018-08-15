"Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов: спортивные итоги 14 августа

Киевское "Динамо" пробилось в плей-офф отбора Лиги чемпионов, а защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди показал москвичам флаг Украины на матче ЛЧ. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 14 августа.
Кроме того, экс-игрок "Динамо" Александр Алиев откровенно высказался о своей карьере в киевском клубе. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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