Гол Беседина! Динамо – Славия: смотреть онлайн видео трансляцию матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" во вторник, 14 августа, сумело пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. На поле столичного НСК "Олимпийский" подопечные Александра Хацкевича сражались с пражской "Славией" в ответной встрече третьего квалификационного раунда турнира. OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Динамо – Славия.

Первая встреча в Праге принесла украинцам приемлемую ничью – 1:1. На гол одного из лидеров "Динамо" Беньямина Вербича чехи ответили точным ударом Гушбауэра с пенальти на последней минуте компенсированного времени. Теперь главной задачей для "бело-синих" на ответный матч – не дать сопернику забить.

Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Динамо – Славия.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд

Ответный матч

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Даниэль Стефански (Польша)

"Динамо" (Киев, Украина) – "Славия" (Прага, Чехия) – 2:0

первый матч – 1:1

Голі: Вербич, 11, Беседин, 74

"Динамо": 71.Бойко – 5.Сидорчук, 7.Вербич, 8.Шепелев, 15.Цыганков, 19.Гармаш, 23.Пиварич, 26.Бурда, 41.Беседин, 44.Кадар, 94.Кендзера

Запасные: 1.Бущан, 6.Че Че, 9.Морозюк, 18.Андриевский, 29.Буяльский, 30.Шабанов, 43.Русин

"Славия": 1.Коларж – 5.Цоуфал, 6.Сикора, 8.Змргал, 10.Гушбауэр (К), 11.Тецл, 13.Нгадеу-Нгаджуи, 17.Стох, 18.Боржил, 19.Дели, 22.Соучек

Запасные: 31.Коварж, 12.Зелены, 15.Кудела, 20.Бэлуцэ, 21.Шкода, 25.Фрыдрых, 28.Покорны

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный Союз принял решение о частичном закрытии НСК "Олимпийский" на матче Лиги чемпионов "Динамо" – "Славия". При этом фанаты киевлян выступили с обвинениями в адрес чешских ультрас по итогам выезда в Прагу.

Отметим, что киевское "Динамо" пропустило недавний тур национального чемпионата из-за переноса матча команды с "Мариуполем". После трех сыгранных игр в активе подопечных Александра Хацкевича девять очков. Перед выездным поединком со "Славией" столичный коллектив выдал удивительную серию из четырех подряд побед с одинаковым счетом – 1:0. Дважды динамовцами был повержен их главный соперник донецкий "Шахтер".

В свою очередь пражская команда также успешно начала новый сезон. В национальном чемпионате "Славия" после четырех сыгранных туров идет со 100%-показателем в графе набранных очков, имея в активе 12 пунктов.

Любопытно, что пражане в последний раз пробивались в групповой турнир Лиги чемпионов в сезоне 2006/2007. Тогда коллектив из Чехии занял третье место в квартете с румынским "Стяуа", испанской "Севильей" и английским "Арсеналом".