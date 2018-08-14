Динамо – Славия: где смотреть матч Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" и пражская "Славия" во вторник, 14 августа, проведут ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Команды после результативной ничьи в столице Чехии встретятся в борьбе за путевку в плей-офф турнира на НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Славия. Начало игры – в 19:30.

Увидеть поединок можно будет в прямом эфире на телеканале 2+2. Кроме того, прямую видео-трансляцию матча Динамо – Славия смотрите на OBOZREVATEL.

Напомним, в первой встрече в Праге динамовцы добились ничьи 1:1. На гол словенского легионера "бело-синих" Беньямина Вербича пражане ответили точным ударом Йозефа Гушбауэра с пенальти на последней минуте компенсированного времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" объявило о покупке 18-летнего нападающего Владислава Супряги.