"Динамо" впервые проиграло при Луческу

Киевское "Динамо", уступив итальянскому "Ювентусу" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов, потерпело первое поражение в официальных матчах под руководством Мирчи Луческу. .

Румынский тренер возглавил столичный клуб 23 июля 2020 года и до этого вместе с командой в 10 официальных матчах добыл 8 побед и дважды сыграл вничью.

"Динамо" с Луческу проиграло лишь раз – в товарищеском матче с "Десной" (1:2).

Как сообщал OBOZREVATEL, Луческу, завоевав в августе со столичной командой Суперкубок Украины, вошел в историю нашей страны как единственный тренер, выигравший этот трофей с разными командами.