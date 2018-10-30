"Динамо" опередило "Шахтер" в престижном рейтинге

Футбольный клуб "Динамо" Киев занял второе место в рейтинге европейских команд, воспитанники которых выступают в элитных дивизионах чемпионатов Старого света (в расчет бралась топ-31 европейская лига).

Эти данные опубликовал Международный центр спортивных исследований (CIES). Киевляне делят эту позицию с белградским "Партизаном". 69 воспитанников обеих команд выступают ныне в различных европейских первенствах, сообщают fakty.ua

Донецкий "Шахтер" в этом рейтинге занимает 11-е место, отправив в Европу 50 своих футболистов, а "Днепр" делит с норвежским "Русенборгом" и испанским "Атлетико" 46−48-ю позиции (по 29 воспитанников).

Первенство же у голландского "Аякса", школа подготовки молодых футболистов которого гремит на весь мир. Амстердамцы делегировали в европейские клубы 77 игроков.

В топ-пятерке европейских чемпионатов по этому показателю лидируют: испанский "Реал" (36 воспитанников), французский "Лион" (35), испанские "Барселона" (34) и "Атлетик" (26), а также французские "Пари Сен-Жермен", "Ренн" и английский "Манчестер Юнайтед" (по 24).

Как сообщал OBOZREVATEL, футбролист киевского "Динамо" Томаш Кендзера забил космический гол в Лиге Европы.