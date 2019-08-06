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"Динамо" может купить российского нападающего

1.2т Читать материал на украинском

Киевское "Динамо" проявляет интерес к российскому нападающему футбольного клуба "Крылья Советов" (Самара) Александру Соболеву.

Об этом сообщил популярный телеведущий и журналист Алексей Андронов, чьи слова передает dynamo.kiev.ua. Кроме того, примечательно то, что параллельно форвардом из России интересуется нынешний соперник Динамо" в третьем раунде отбора Лиги чемпионов - бельгийский "Брюгге".

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"Соболев из "Крыльев" интересен киевскому "Динамо" и "Брюгге". Футболисту звонил президент киевского клуба Игорь Суркис. То есть Соболев будет на игре, и с кем-то - точно подпишет?" - написал Андронов в своем телеграм-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед матчем с "Брюгге" стало известно о серьезной кадровой проблеме в "Динамо".

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Темы
Трансферы Лига чемпионов
Место
Бельгия Брюгге
Теги
ФК Динамо Киев ФК Крылья Советов ФК Брюгге
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